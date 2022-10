Operação recolheu ao Depósito Público Municipal 11 motocicletas e sete carros, por diversas irregularidades - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 04/10/2022 10:43

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuaram de forma integrada na operação “VR em Ordem” com fiscalizações em todos os bairros da cidade, em atendimento às denúncias de cidadãos. A ação aconteceu entre os dias 26 de setembro e dois de outubro e resultou em 18 veículos removidos ao Depósito Público Municipal, 11 motocicletas e sete automóveis, por várias irregularidades.

As motocicletas apresentaram problemas como: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); com CNH de categoria diferente da indicada para a condução de motos; sem placas; estacionamento irregular com obstrução de calçada; além de condução do veículo sem equipamento obrigatório. No caso dos automóveis, motoristas foram flagrados sem CNH e veículos estacionados em local irregular, em frente à garagens. Os flagrantes foram feitos após denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Uma moto Yamaha vermelha chamou a atenção dos agentes por estar sem placa. Ao ser abordada na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, a condutora de 35 anos informou não possuir a CNH e nem a documentação da moto. Os agentes ainda descobriram que a moto estava com os números do chassi e do motor raspados. O veículo e a condutora foram levados à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado. Ela responderá por receptação.

“Estamos em toda a cidade, muitas vezes seguindo a denúncia feita por algum cidadão incomodado com irregularidades em seu bairro. Esta semana, por exemplo, estivemos em fiscalizações na Vila Brasília, Padre Josimo e Jardim Cidade do Aço, e retiramos desses locais motos sem placas. No Jardim Cidade do Aço a moto era roubada. Vamos continuar nas ruas dia e noite para manter a ordem na nossa cidade”, garantiu o secretário de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.