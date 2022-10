Publicado 03/10/2022 14:16

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) já emitiu a ordem de serviço para início da obra de prolongamento das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto da Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz. Com um investimento de R$ 61.683,59, o objetivo é atender um trecho da via que não contava com redes de água e esgoto.

“Serão construídos 162 metros de rede de água potável e 174 metros de rede de esgoto sanitário em um trecho próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Cruz”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira, acrescentando que a obra tem previsão de ser concluída em dois meses.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, conta que esta obra é um pedido antigo dos moradores da região, tendo o vereador Vair Duré como um dos porta-vozes da comunidade na solicitação junto à autarquia.

“As construções dessas redes de água e esgoto vão beneficiar diretamente cerca de 20 residências. Temos avançado em relação à ampliação e cuidado das redes em vários bairros, principalmente em algumas que são mais antigas e estão sendo trocadas. Essa obra no Santa Cruz vai levar água potável a mais residências e ampliar a coleta de esgoto no município”, afirmou PC.