Curso é parceria entre a secretaria estadual de Saúde, o Instituto de Medicina Social (IMS) da Uerj e o TelessaúdeDivulgação/SMS

Publicado 03/10/2022 14:14

Volta Redonda - Volta Redonda está sediando pela região do Médio Paraíba o Curso de Atualização em Estratégia Saúde da Família (ESF) para multiplicadores, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Profissionais da área da região Médio Paraíba (Volta Redonda, Resende, Quatis, Piraí, Barra do Piraí, Porto Real, Rio das Flores, Valença, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral e Rio Claro.) participaram esta semana da aula inaugural no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), campus Aterrado.

O curso é fruto de uma parceria entre a secretaria estadual de Saúde, o Instituto de Medicina Social (IMS), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e o Telessaúde. O objetivo é o fortalecimento das ações e promoção à saúde, além do aprimoramento da Atenção Primária em Saúde (APS), que é considerada a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS).

A tutora do curso na região Médio Paraíba I, a médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, explicou que o treinamento está acontecendo para todos os municípios do estado do Rio, e que os participantes serão os futuros multiplicadores do curso em suas respectivas cidades em 2023.

“Este momento do curso visa a formação de multiplicadores. Essas pessoas selecionadas pelos municípios que estão fazendo o curso serão os profissionais responsáveis por ministrar essa mesma capacitação no próximo ano, para todos os profissionais da rede de Atenção Primária à Saúde em suas respectivas regiões”, citou. A capacitação seguirá até dezembro, com aulas presenciais e remotas. Os próximos encontros serão em: 18/10; 8/11 e 29/11.