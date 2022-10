Publicado 05/10/2022 18:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda enviou à Câmara Municipal duas mensagens para regulamentar a inclusão de 244 novos horários nas linhas de ônibus do transporte público do município. A situação da Viação Sul Fluminense, que está em falência decretada pela Justiça, e a necessidade de adequar o orçamento municipal exigiram a elaboração dos projetos, para que todo o processo aconteça dentro da lei.

Em conversa com o prefeito Antônio Francisco Neto, na tarde desta quarta-feira (5), o presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho, confirmou que as duas propostas serão avaliadas pelos vereadores entre esta quinta-feira (6) e a próxima segunda (10), para que, assim que aprovadas, permitam o início das melhorias na prática para os cidadãos.

A ação do governo municipal vai garantir cerca de 2.350 viagens por mês em novos horários e outros que foram retomados. As novas viagens serão em horários e dias nos quais os ônibus deixaram de passar durante a pandemia de Covid-19.