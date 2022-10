Solicitações vão de verificação de estacionamento irregular e manutenção de bueiros, a denúncias de poluição sonora - Semop/Secom PMVR

Solicitações vão de verificação de estacionamento irregular e manutenção de bueiros, a denúncias de poluição sonora Semop/Secom PMVR

Publicado 06/10/2022 11:41

Volta Redonda - A Central de Atendimento Único (CAU) de Volta Redonda, sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), registrou 3.643 atendimentos telefônicos no mês de setembro. O destaque fica por conta do Canal Cidadania, que contabilizou 809 solicitações de manutenção, seguido do atendimento da Guarda Municipal, com 761 pedidos.

Durante 24 horas, os 15 funcionários da CAU se revezam para encaminhar as ocorrências aos órgãos municipais competentes para as soluções cabíveis. Em setembro, os números registrados foram: Canal Cidadania (809); Guarda Municipal (761); PMVR-156 (750); Polícia Militar (719); Whatsapp Ciosp (122); Polícia Civil (32) e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (16), entre outros.

As solicitações são abrangentes e entre elas estão: verificação de estacionamento irregular (208); manutenção de bueiros (38); maus-tratos a animais (33); fiscalização ambiental (32); poda e corte de árvores (25); retirada de veículo abandonado (22); retirada de entulho na calçada/via pública (22); fiscalização de imóvel em risco (21); poluição sonora (21); fiscalização de obra irregular (13); verificação de buraco na rua (13); fiscalização de estabelecimento irregular (12); sinalização de via (7); condição sanitária irregular (6) e fiscalização da Vigilância Sanitária (5).

“A CAU trabalha com transparência e contribui para a melhoria da gestão do município, acelerando as soluções dos problemas, uma vez que os encaminha aos órgãos competentes para análise e pronta resposta”, salientou a coordenadora da central, Sâmea Borges.

“Quero enaltecer o trabalho da competente equipe da CAU, que faz a diferença no atendimento das solicitações e agiliza o resultado final. As denúncias e solicitações dos serviços também nos ajuda a planejar melhor as ações”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal); 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).