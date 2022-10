Além de programação especial, prefeitura disponibilizou ônibus adaptados para transporte de crianças com deficiência - Arquivo/Secom PMVR

Além de programação especial, prefeitura disponibilizou ônibus adaptados para transporte de crianças com deficiênciaArquivo/Secom PMVR

Publicado 07/10/2022 14:53

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), que tradicionalmente é escolhido por muitas famílias para celebrar o Dia das Crianças, montou uma programação especial durante o mês de outubro, com brinquedos gratuitos na área externa. Além disso, no dia 12, também haverá distribuição de pipoca e picolé, entrega de livros infantis, contação de histórias e um espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022.

“Os brinquedos incluem cama elástica, escalada e escorregador. A estrutura já está sendo montada e ficará disponível para todas as crianças até o dia 30 deste mês”, disse o coordenador do zoológico municipal, Jadiel Teixeira.

Dia das Crianças Inclusivo

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) organizou programação para o Dia das Crianças Inclusivo e vai disponibilizar, no dia 12 de outubro, dois ônibus adaptados para que crianças e adolescentes com deficiência passem a manhã no Zoo.

Para participar do evento e agendar o transporte, basta ligar para a secretaria pelo telefone: (24) 3339-9031 e informar o endereço (de Volta Redonda), para que seja feito um roteiro de viagem. A programação prevê a chegada no zoológico às 9h, e a saída ao meio-dia.

“Neste Dia das Crianças vamos priorizar as pessoas com deficiência. Garantir que elas possam estar junto com as outras crianças numa grande confraternização. E a oferta do transporte é fundamental para proporcionar esse dia especial para eles. Tenho certeza que esse será o primeiro de muitos dias das crianças inclusivos no zoológico municipal”, afirmou o secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Parque Infantil conta com brinquedos para PCDs

O parquinho das crianças do zoológico conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes, com compartimento de uso exclusivo das Pessoas com Deficiência (PCDs). O objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Localizado na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda tem ainda diversas atrações, como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.