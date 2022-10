Publicado 07/10/2022 17:55

Volta Redonda - Dois homens, um de 18 e outro de 20 anos, foram presos por policiais militares do 28o Batalhão da PM, na noite desta quinta-feira (6), após invadirem uma residência e agredirem um idoso de 77 anos, para roubá-lo. O caso ocorreu na Rua Marina Godoy Barreira Cravo, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com o registro feito pelos policiais, o sobrinho da vítima acionou a Polícia Militar por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), após os dois suspeitos terem invadido a residência, chegando a usar violência física para tentar roubar o idoso. No entanto, ele e outro parente flagraram os bandidos agredindo o tio, e a dupla fugiu para uma casa próxima.

As testemunhas foram com os PMs até a casa - que é de um dos suspeitos - e encontrou os dois homens, aparentando muito nervosismo. O sobrinho da vítima confirmou aos policiais que eles eram os autores da tentativa de roubo, e o jovem de 18 anos tentou fugir pelos fundos da residência. No entanto, os PMs conseguiram alcançá-lo. Os policiais reuniram os dois, que confessaram ter entrado na casa para tentar roubar dinheiro do idoso. Os homens foram presos e conduzidos para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceram detidos por roubo majorado (com emprego de ameaça), combinado com tentativa de roubo.