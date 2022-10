Publicado 07/10/2022 15:27 | Atualizado 07/10/2022 15:27

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM detiveram nesta sexta-feira (7) um homem de 27 anos, por suspeita de invasão de domicílio. Os policiais atenderam ao chamado - feito por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) - do vigia de um galpão na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Quando os PMs chegaram ao local, o vigia informou que a residência ao lado do galpão, e que seria do patrão dele, havia sido invadida.

O imóvel foi cercado por duas guarnições da PM, e os policiais conseguiram prender o homem dentro da residência. O suspeito confessou aos policiais que era usuário de drogas e que havia invadido a casa para roubar e comprar drogas com o que fosse arrecadado no local. Nada foi encontrado com ele.

De acordo com o registro feito pelos policiais que atenderam a ocorrência, o homem já possui diversas passagens pela Justiça. O suspeito e o vigia foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). Após ser ouvido pelas autoridades policiais, o homem foi liberado.