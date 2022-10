Na capacitação são abordados conceitos, diretrizes e leis que oferecem garantias à Família Acolhedora - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/10/2022 15:04

Volta Redonda - Mais duas famílias receberam o certificado de Família Acolhedora, projeto da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda. A entrega do documento, realizada na sede da Smac, no bairro Aterrado, é a finalização do curso de capacitação para o serviço. A partir de agora, essas famílias estão aptas a receber crianças e adolescentes de até 18 anos incompletos, em situação de risco social, nas suas residências por um determinado tempo. Durante este período, as famílias recebem subsídio de um salário-mínimo do Fundo Municipal de Assistência, que deve ser usado exclusivamente nas despesas dos acolhidos.

O certificado foi entregue pela secretária da Smac, Carla Duarte, que parabenizou a equipe do programa e agradeceu às famílias que participaram da capacitação.

“É muito gratificante fazer parte de uma gestão que cuida das pessoas e que cria serviços tão importantes como este, que auxilia no fortalecimento do vínculo familiar. O nosso objetivo é que cada criança atendida pelo Família Acolhedora possa retornar para o seu lar, e que as famílias também estejam sendo acompanhadas para se tornarem aptas a recebê-las de volta”, ressaltou a secretária.

Durante a capacitação são abordados conceitos, diretrizes e leis que oferecem garantias à Família Acolhedora; o que é proteção e vulnerabilidade; o perfil destas crianças e adolescentes; o perfil das famílias de origem; e a função do acolher. Hoje, em Volta Redonda, são sete famílias acolhedoras na ativa. Além destas, mais duas estão aptas para o serviço de acolhimento.

“As crianças que estão em acolhimento familiar têm um ótimo desenvolvimento na sua autoestima e no desempenho escolar, se sentindo mais valorizadas, porque percebem o quanto alguém se importa com elas. Então não há problema de ter vínculo com a criança. Isso não é um obstáculo para o acolhimento familiar, porque para criança, o problema é a falta de amor e não o excesso dele”, explicou a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, a psicóloga Ana Cláudia, ressaltando que as capacitações são realizadas periodicamente, na medida em que surgem novos candidatos.

O casal Carla Gomes Santos e Pedro Henrique da Costa, moradores do bairro Parque do Contorno, receberam o certificado e contaram o que os motivou a participar do serviço.

“A demanda da cidade fez a gente se interessar em se tornar uma Família Acolhedora. Vimos neste projeto a oportunidade de sermos úteis, ajudando essas crianças em situação de vulnerabilidade. Assim, podemos colocar em prática o que Cristo nos disse de amar o próximo como a si mesmo”, destacou o casal.

Sobre o programa

O Serviço de Acolhimento Familiar foi implantado em Volta Redonda durante o ano de 2012, no terceiro mandato do prefeito Antônio Francisco Neto. Desde então, nove famílias do município foram capacitadas como Famílias Acolhedoras, recebendo cinco crianças e adolescentes. O objetivo é possibilitar a eles, que foram retirados de casa por violência ou violação de direitos, uma alternativa à institucionalização.

A Família Acolhedora tem a guarda provisória da criança ou adolescente por no máximo um ano, até que o acolhido retorne à família de origem ou seja preparado para adoção, uma vez que a família acolhedora não adota. Neste período, o serviço de acolhimento garante convívio familiar e assistência pertinente ao seu desenvolvimento, como frequentar a escola e os cuidados com a saúde. Além disso, estas famílias recebem orientação contínua de profissionais de Psicologia e Serviço Social.

Enquanto a criança ou o adolescente está sendo assistido, o serviço garante suporte à família de origem com acompanhamento de equipe multidisciplinar, recebendo o apoio e a assistência necessária, objetivando melhorar a situação social e de saúde.

Os interessados em participar do programa podem se inscrever no site da prefeitura. Para mais informações, o telefone é (24) 3339-9565, ou através do e-mail: familiaacolhedoravr@gmail.com.