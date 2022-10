Brinquedos e outras atrações foram escolhidas especialmente para a comemoração antecipada pelo Dia das Crianças, na quarta-feira (12) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda aproveitaram esse domingo (9) para conferir as promoções oferecidas pelos lojistas no bairro Retiro, que abrigou a quinta edição do projeto “Rua de Compras”. Durante o dia, as crianças também puderam aproveitar, nos brinquedos e outras atrações escolhidas especialmente para a comemoração antecipada pelo Dia das Crianças - celebrado na quarta-feira (12), também feriado nacional pelo Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O evento contou também com foodtrucks, exposições, feira de artesanato e eventos culturais, tudo com muita segurança.

Quem passou pelo local pôde ver a exposição de motos dos Falcões de Aço, bem como aproveitar outros espaços e serviços que ficaram à disposição da população, como os brinquedos de graça para as crianças (cama elástica, piscina de bolinhas, área kids, entre outros), distribuição de pipoca, caminhão de cabelereiro e trancista, foodtrucks, atividades culturais e a tradicional feira de artesanato.

A Secretaria de Ação Comunitária (Smac) levou para a Avenida Sávio Gama diversas atrações, como Brinquedolândia e o Caminhão de Cabeleireiro/Trancista. Além disso, os alunos dos cursos de inclusão produtiva comercializaram seus produtos. A equipe de professores da secretaria de Esporte e Lazer (Smel) foi responsável em coordenar atividades físicas no local.

A dona de casa Maria das Neves, moradora do bairro Retiro, aproveitou a Rua de Compras para comprar o presente do neto. “Quando me falaram que ia ter esse evento aqui no meu bairro eu esperei para comprar o presente dele com desconto. Estou escolhendo com calma e analisando os preços”, disse dona Maria. O metalúrgico Pedro dos Santos, 42 anos, morador do bairro Niterói, também aproveitou para comprar o presente dos seus sobrinhos.

“Durante a semana o meu tempo é corrido. Hoje trouxe meus sobrinhos para escolher juntos uma lembrancinha para o Dia das Crianças. Além de aproveitar o domingo para ficar um pouco com eles, ainda consegui um bom desconto”, disse o metalúrgico.

Heliandra Henrique de Souza, designer de bijuterias finas da Hadom Bijoux, era uma das empreendedoras que estava participando da Feira de Artesanato.

“Participar dessa iniciativa é muito bom para o meu negócio, pois onde tem mais circulação de gente, fica mais fácil de apresentar o meu trabalho e alcançar mais pessoas. Apesar da gente trabalhar muito com as redes sociais, esse contato físico é muito importante porque a pessoa consegue ver o nosso produto e a qualidade das peças”, disse a designer. O técnico em paisagismo Cláudio Pereira da Silva, que trabalha com terrários e kokedamas, também estava comemorando a oportunidade.

“Essa oportunidade é fantástica, pois a grande maioria não conhece esses produtos. Noventa por cento das pessoas que vem aqui dizem que foi a primeira vez que viram pessoalmente. Além disso, tem a oportunidade de vender os produtos”, disse.

O evento foi realizado das 9h às 18h, na Avenida Sávio Gama, em trecho entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping. O projeto é realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), e reúne ações sociais, de saúde, cultura, gastronomia, esporte e lazer. O objetivo é fomentar o comércio local, estimulando as vendas com bons descontos para os consumidores.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ressaltou que o projeto vem dando bons resultados, movimentando e promovendo o crescimento da atividade comercial na cidade.

“A Rua de Compras vem atingindo o seu objetivo de movimentar a economia da cidade, ao mesmo tempo que oferece para as famílias um momento de lazer, cultura e entretenimento. Tudo isso só é possível com a união das secretarias, que levam suas atividades para a rua, e dos lojistas, que participam ativamente do projeto”, disse o prefeito.

O assessor especial da prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, ressaltou a importância da Rua de Compras.

"Esse projeto motiva os consumidores a comprarem no bairro, viabilizando a retomada do comércio e servidos em toda a cidade. Isso atrai, além dos moradores de Volta Redonda, consumidores das cidades vizinhas. É um evento organizado, com diversas atrações, preço atrativo e com muita segurança para as famílias”, ressaltou Loureiro.

15ª Fejarte

Durante a “Rua de Compras”, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) promoveram a 15ª edição da Feira de Educação de Jovens e Adultos (Fejarte). O objetivo foi divulgar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando a oferta de vagas e proporcionando à comunidade local, uma mostra dos projetos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal que oferecem essa modalidade de ensino.

As 10 unidades escolares que possuem a modalidade EJA ofereceram oficinas dinâmicas voltadas para empreendedorismo e tecnologia, como parte do projeto de trabalho desenvolvido no primeiro semestre nas unidades, com o tema: “Responsabilidade Social e Cidadania”.