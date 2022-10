Exposição 'Mulheres Incríveis' reúne 20 fotografias de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomia - Arquivo/Secom PMVR

Exposição 'Mulheres Incríveis' reúne 20 fotografias de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomiaArquivo/Secom PMVR

Publicado 10/10/2022 10:32

Volta Redonda - Volta Redonda sedia o projeto “Mulheres Incríveis” em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e cuidados com a saúde da mulher, principalmente em relação aos cânceres de mama e ginecológico. Na programação está a exposição de fotografias “Mulheres Incríveis” que fica no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília, entre os dias 12 (próxima quarta-feira) e 21 de outubro. Em seguida, a mostra, que já esteve no Hospital Unimed, segue para o Seleto Hotel, onde fica entre 23 e 30 de outubro. Além de uma caminhada, marcada para dia 16 de outubro (domingo).

A exposição “Mulheres Incríveis” reúne 20 fotografias de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomia. O objetivo é criar uma mensagem de otimismo e superação, conscientizando a população a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A fotógrafa Fabíola Ito, que já tinha as mulheres como tema de seu trabalho, voltou o foco para o Outubro Rosa em 2018, a convite da funcionária pública Kátia Salles que teve câncer de mama, em 2011, e hoje coordena a exposição.

Hoje, mais de 120 mulheres acometidas pelo câncer de mama já foram retratadas. “O objetivo é, através da estética artística, mostrar a trajetória durante o tratamento, com momentos difíceis, etapas dolorosas, mas também com a cura e a superação”, disse Fabíola, acrescentando que a falta de confiança em si mesma e a falta de autoestima que o tratamento por vezes traz, são um convite para o autoconhecimento através da sessão fotográfica, que traz o olhar para o que foi esquecido e os sonhos para o futuro.

A exposição de fotografias “Mulheres Incríveis”, no Zélia Arbex, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, além desse horário, as obras podem ser vistas por fora da galeria que tem paredes de vidro.

Caminhada alerta sobre importância do exercício físico

No dia 16 de outubro (domingo), o projeto “Mulheres Incríveis” vai realizar uma caminhada com concentração às 9h, embaixo da Biblioteca Raul de Leoni, na Praça Rotary, na Vila. O objetivo é reunir cerca de 250 pessoas que, entre 10h e 11h vão circundar o Jardim dos Inocentes, passando pelas Ruas 31 e 27.

De acordo com a mastologista, Gisele Adriana Limonge de Oliveira, que apoia o projeto, a atividade vai ressaltar a importância da atividade física como forma de prevenção à saúde. “Além de promover um movimento pelo bairro, levando a mensagem de prevenção e cuidado, chamando atenção de mais pessoas”, falou.

Campanha da prefeitura prevê atividades até 21 de dezembro

As atividades da campanha pela Primavera Rosa, promovida pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vão até 21 de dezembro e incluem intensificação na oferta de exames preventivos e mamografias, além de uma série de ações de orientações e atendimentos.

Devem procurar o exame de mamografia mulheres de 50 a 69 anos. Já o serviço preventivo do câncer ginecológico deve ser visto com mais atenção pelas mulheres de 25 a 64 anos. Entretanto, todas as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. O serviço pode ser solicitado em uma das 46 unidades básicas de saúde e da Família (UBSs e UBSFs) do município.

Também estão previstos três “Dias D” de prevenção, sempre aos sábados, sendo um a cada mês: o primeiro foi no último sábado, 08/10; e os próximos em 19/11 e 10/12. Nestas datas, as 46 unidades básicas de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, com todos os serviços voltados à saúde da mulher.