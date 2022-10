Publicado 10/10/2022 15:51

Volta Redonda - Um homem de 46 anos foi preso por policiais militares do 28o Batalhão da PM na noite desta sexta-feira (7), após ameaçar a ex-companheira de 33 anos, colocando uma faca no pescoço dela. Os PMs informaram que estavam em patrulha pela Avenida Sávio Gama, no Retiro, quando avistaram um tumulto próximo a uma agência bancária.

Chegando ao local, a vítima da ameaça foi em direção a eles pedir ajuda, e contou que o ex-companheiro colocou uma faca no pescoço dela e só não a cortou porque pessoas próximas impediram.

Os policiais abordaram o homem e revistaram uma bolsa que estava com ele, onde foi encontrada a faca usada na ameaça. O agressor e a vítima foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde o homem permaneceu preso.