Publicado 10/10/2022 16:16

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM detiveram um homem de 38 anos, no início da manhã deste domingo (8), por suspeita de tentar arrombar uma loja no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Segundo os policiais registraram no boletim de ocorrência que um homem estava em frente à sede da 5a Risp (Região Integrada de Segurança Pública), na Vila Mury, pedindo ajuda para abordar um suspeito que ele viu forçando a porta de uma loja, no bairro Eldorado.

Os PMs foram ao local, abordaram o suspeito e o conduziram à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi registrado boletim de ocorrência por tentativa de violação. O suspeito foi ouvido e liberado.