Contação de histórias, brinquedos, e muitas outras atrações fizeram a alegria da criançadaPedro Borges/Secom PMVR

Publicado 12/10/2022 19:25

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) recebeu centenas de famílias nesta quarta-feira (12), para celebrar o Dia das Crianças. Foi montada uma programação especial e inclusiva, com brinquedos gratuitos na área externa, distribuição de pipoca e picolé, entrega de livros infantis, contação de histórias, espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022 e muitas outras atividades. Além de toda a diversão, ocorreu também aplicação de vacinas contra poliomielite (oral), meningite ACWY, HPV e Covid-19.

Dentre as famílias presentes, estava a da Thayane Cristina Ribeiro, de 26 anos, moradora do bairro Três Poços e que escolheu o Zoo-VR para celebrar o Dia das Crianças com os seus filhos Henrique, de 8 anos, e Manuele, de 5 anos.

“A estrutura do Zoológico é muito boa e segura. Podemos deixar as crianças à vontade e brincando. Eles estão se divertindo bastante porque adoram vir para cá”, ressaltou Thayane. A pequena Manuela estava toda animada e listou as brincadeiras que já tinha feito. “Já fui no escorregador, na casinha, no trem, balanço e no labirinto. Já me diverti bastante e ainda tem muita coisa para fazer”, falou.

E não foram apenas moradores de Volta Redonda que escolheram o Zoológico Municipal para comemorar o Dia das Crianças. Vandenir Augusto de Oliveira, de 47 anos, é morador de Pinheiral e estava acompanhado da sua esposa Ingrid e dos seus filhos Emanuel, de 1 ano, Ana Laura, de 4 anos, e Alice, de 8 anos.

“Gostamos muito de estar passeando com eles aqui e esta não é a primeira vez. Mesmo morando em outra cidade, sempre procuramos o Zoológico de Volta Redonda para estar acompanhando as brincadeiras e as festividades. Como hoje é o Dia das Crianças, não poderia faltar “, disse.

O coordenador do Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, destacou que o sucesso do evento reafirma que o Zoo-VR segue sendo uma grande opção de lazer para as famílias.

“Estávamos formatando o evento já há alguns meses, porque é o dia de maior movimento do Zoológico. Organizamos atrativos variados para que a família que vier, tenha todas as possibilidades. Além da distribuição de pipoca e picolé, dentre outras atividades, temos os brinquedos gratuitos para as crianças e a feira de artesanato para os mais velhos. Temos também dois brinquedos acessíveis e estamos com o processo de compra de mais dois, para que o Zoológico fique bem plural, recebendo muito bem a população de Volta Redonda e da região”, afirmou o coordenador, lembrando que os brinquedos gratuitos irão seguir na área externa do Zoológico Municipal durante todo o mês de outubro.

Inclusão

A programação do Dia das Crianças no Zoológico Municipal foi focada também na inclusão e contou com a participação de 25 crianças e adolescentes com deficiência, que, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), tiveram transporte gratuito de ônibus adaptados.

Elisabete Almeida e Silva, de 51 anos, é moradora do Retiro e estava acompanhando a sua filha Paola Almeida Martins, de 21 anos. Ela falou da importância desta inclusão no desenvolvimento das crianças com deficiência.

“As crianças especiais realmente precisam socializar com as outras pessoas. E esta ação, ainda mais em uma data tão marcante como o Dia das Crianças, é muito importante, porque a partir do momento que eles socializam com outras pessoas, eles crescem, porque só ficar dentro de casa eu acho que não resolve a vida deles”, disse.

O secretário municipal de Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, falou sobre a importância de pensar em uma programação de Dia das Crianças inclusiva.

“O objetivo é interagir e também ver a mobilidade deles aqui, para analisar no que podemos melhorar na acessibilidade. Para eles, logicamente, como para toda criança, toda vez que você está em um parque, é algo que marca. Eles precisam estar mais presentes aqui, principalmente em um dia tão especial como o Dia das Crianças. Podemos ver no semblante das crianças o quanto estão felizes. Pode ter certeza que este tipo de ação irá acontecer mais vezes”, ressaltou o secretário.

Vacinação

Além das brincadeiras e diversão, o Dia das Crianças no Zoológico Municipal também teve a aplicação de vacinas contra poliomielite (oral), meningite ACWY, HPV e Covid-19.

A moradora do bairro Padre Josimo, Carine Aparecida, de 35 anos, aproveitou para vacinar o seu filho Victor Emanuel, de 9 anos, contra a Influenza e HPV.

“É importante, porque trazemos as crianças para passear e já aproveitamos este serviço de utilidade pública de vacinação. Quando a gente trabalha, às vezes é mais difícil levar para vacinar, e aí conseguimos fazer as duas coisas, trazer a criança para passear e já fazer a atualização da caderneta”, destacou.

Quem também colocou a caderneta de vacinação dos seus filhos em dia foi a Thais Alvarenga de Almeida, de 39 anos, que vacinou os seus filhos Eros, de 2 anos, e Annia, de 4 anos. Os dois tomaram a gotinha contra a Poliomielite e a mais velha se vacinou também contra a Influenza.

“É muito bom, porque as pessoas trazem os filhos para se divertirem e, ao mesmo tempo, também colocam a vacina em dia, o que é muito importante para as crianças. Agora tem que dar presente para os dois, porque tomaram as vacinas direitinho”, falou.

Zoo-VR

Localizado na Rua 93-C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda conta com cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; área de lazer com brinquedos adaptados para crianças com deficiência; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, e a entrada é franca.