Suspeito estava com revólver calibre 38, com numeração raspada, além de cocaína e maconha - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/10/2022 11:10 | Atualizado 13/10/2022 11:11

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um homem por porte ilegal de armas e drogas no fim da tarde desta quarta-feira (12), na Rua Nilo Peçanha, no bairro Eucalipatal, em Volta Redonda. De acordo com as informações do registro policial, os PMs receberam informações de moradores de que um homem armado estava no bairro.

Chegando ao local informado, os policiais confirmaram que o suspeito, de 30 anos, estava com armas e drogas, e ele foi preso em flagrante. Com o homem foram encontrados um revólver Taurus calibre 38, com a numeração raspada; seis munições intactas, um celular, seis pedaços de maconha, 11 pinos de cocaína e R$ 126 em dinheiro vivo. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).