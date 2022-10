Grupo dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Sebastião e Roma visitaram Neto no gabinete - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 13/10/2022 15:38

Volta Redonda - Vinte crianças do projeto Guarda Mirim visitaram a prefeitura de Volta Redonda nesta quinta-feira (13). O grupo do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Sebastião foi recepcionado pelo prefeito Antônio Francisco Neto. Durante o encontro, os meninos e meninas conversaram com o chefe do Executivo municipal e puderam tirar dúvidas sobre o funcionamento da prefeitura. À tarde, um grupo do bairro Roma também visitou o Palácio 17 de Julho.

“É um projeto social e aproveitando a semana da criança, tivemos esta ideia de trazê-los para conhecer o prefeito. Eles mesmos pediram e são muito curiosos: chegaram a perguntar até o salário do prefeito”, disse o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), João Batista dos Reis, se divertindo com a situação.

O projeto atende crianças de 8 a 14 anos e oferece noções de ética; direitos humanos e cidadania; prevenção ao uso de drogas, violência doméstica; educação no trânsito, civismo e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“O Guarda Mirim é mais um brilhante projeto social que a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) desenvolve. Em parceria com a nossa Guarda Municipal, as crianças e adolescentes, que participam das ações dos Cras têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre ética, disciplina e respeito ao próximo. Como parte da ação, tem os passeios e visitas direcionadas. Essa oportunidade de conhecer de perto e conversar com o prefeito traz impactos positivos na vida deles”, destacou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

O prefeito Neto agradeceu a visita e frisou alguns conselhos que deu aos participantes da Guarda Mirim. “Eu falei para eles que é preciso estudar, respeitar o próximo e fazer o que se gosta, porque assim conseguimos fazer bem feito. Expliquei para eles que para ser prefeito é preciso gostar de trabalhar o dia todo, de ajudar as pessoas, ter a confiança delas e principalmente: gostar disso tudo”, disse Neto.