Previsão é que o novo equipamento entre em operação já neste sábado (13) Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda segue investindo em novos equipamentos para melhorar as condições do asfalto pela cidade. O mais recente é o rolo compactador adquirido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que vai permitir mais agilidade e eficiência no serviço de tapa-buracos.

“Temos um rolo mais antigo e outro rolo maior, além de duas placas vibratórias, que são usados no tapa-buraco. Com a chegada desse novo equipamento, vai dobrar a capacidade de atendimento, além de melhorar a qualidade e a durabilidade do serviço”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, citando que a previsão é que o novo equipamento entre em operação neste sábado, dia 13.

O rolo compactador foi adquirido por cerca de R$ 218 mil, com R$ 150 mil de emenda parlamentar da deputada federal Clarissa Garotinho, e o restante com contrapartida do município.

Meios-fios

Além do rolo compactador, a SMI recebeu nesta quinta-feira (13), um novo equipamento para pintura de meio-fio. Ele é utilizado acoplado a um trator da secretaria e vai agilizar o trabalho. Segundo Poliana, ele faz 15 quilômetros por quatro horas trabalhadas, com a operação de apenas três servidores.

“Hoje, a equipe atua com dez servidores e o atendimento não chega à metade da capacidade de pintura desse equipamento. Vai trazer também mais precisão à pintura dos meios-fios”, explicou Poliana.