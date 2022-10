Micro-ônibus da secretaria de Ordem Pública vai monitorar a festa, funcionando como o Ciosp Móvel - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 13/10/2022 15:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão de Polícia Militar, e o programa “Segurança Presente” planejaram o esquema de segurança e fluxo de trânsito para a Oktoberfest, em Volta Redonda. O evento será realizado a partir desta quinta-feira (13) até domingo (16), na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta.

O objetivo do planejamento é garantir a segurança do público, para que as pessoas possam ir à praça como opção de lazer e entretenimento, pois o local contará com esquema reforçado das forças de segurança em todos os dias do evento. Durante o período, a Rua 62 terá parte do fluxo desviado para a Rua 39, para atender aos moradores da área.

O micro-ônibus da secretaria municipal de Ordem Pública vai monitorar a festa, funcionando como o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) Móvel. Nele é possível o acompanhamento das imagens de toda a área do evento, em tempo real, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes.

“O monitoramento acompanhado no ônibus vai estar focado na festa e mantendo ligação direta com os agentes da segurança pública, que estarão posicionados em locais estratégicos da praça, dando uma resposta rápida e eficiente aos possíveis delitos flagrados”, ressaltou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.