'Vírgula, Hub de Inovação de VR' será inaugurado no próximo dia 19, às 10h, no shopping Park Sul - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/10/2022 11:09

Volta Redonda - Um espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo. É este o propósito do “Vírgula, Hub de Inovação de VR”, local que será inaugurado no próximo dia 19, às 10h.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que a ideia inicial partiu de uma parceria entre a pasta e a UFF (Universidade Federal Fluminense), através da Agência de Inovação (Agir), e que os recursos foram garantidos juntos à Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). Em seguida, a SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) iniciou um processo de angariar novos aliados, visando viabilizar este hub de inovação e garantir a sustentabilidade do empreendimento, independente da gestão municipal ou de recursos públicos.

“Este hub de inovação é um espaço físico e virtual de interação entre os atores das esferas: universidade, empresa, governo e sociedade. A ideia é promovermos o exercício do empreendedorismo inovador e a realização de negócios, visando o desenvolvimento socioeconômico regional. Queremos contribuir para o crescimento econômico por meio do fomento de novos negócios focados em inovação e tecnologia”, ressaltou Sodré.

O novo espaço é um local de conexão entre professores, pesquisadores e alunos das entidades de Ensino Médio, técnico e superior. Ele atuará como um showroom de tecnologias e inovação, uma espécie de vitrine. O público-alvo é formado por clientes, parceiros e pessoas ou empresas que queiram ou precisem inovar e empreender em todo o Médio Vale do Paraíba Fluminense.

“A vírgula é uma pontuação que serve para conectar conceitos dentro de uma frase, exprimindo a ideia de continuidade, e é justamente o que pretendemos com o hub de inovação: conectar ideias e dar continuidade a sonhos”, resumiu a diretora de Inovação da SMDET, Letícia Oliveira.

O prefeito Antônio Francisco Neto lembrou que este é mais um dos investimentos feitos pelo Poder Público na reconstrução da cidade. “Queremos Volta Redonda na vanguarda para que ela possa voltar a ser a cidade em que todos nós sonhamos em viver um dia. O nosso município vai voltar a caminhar rumo ao desenvolvimento. Este hub de inovação é mais um passo. A gente só tem a agradecer a todos os envolvidos por acreditarem no potencial de Volta Redonda”, disse Neto.

A iniciativa conta com mais de 15 entidades colaboradoras. Entre elas a Faperj, que é a financiadora do projeto; a Universidade Federal Fluminense (UFF), a UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, a Universidade Geraldo di Biase (UGB), a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a PMVR, as entidades fundadoras. Além disso, o Vírgula conta também com parcerias de extrema relevância, tais como: Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), ICT (Instituto de Cultura Técnica), IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), Samsung, Parque Tecnológico de Itaipu, CPQD (Centro Tecnológico de Campinas), Faculdade do Sul Fluminense (Fasf) e o apoio do Shopping Park Sul, Zamix e SegBarra.