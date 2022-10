Prisão em flagrante foi na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Água Limpa - Arquivo

Publicado 15/10/2022 10:09

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (14), um homem por posse de arma irregular. A prisão foi feita no bairro Água Limpa, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

De acordo com o registro feito pelos policiais, eles foram à residência do suspeito, na Rua B, para cumprir o mandado judicial. Quando fizeram uma busca pela casa, os agentes encontraram um rifle calibre 22, com número de série, mas sem a documentação correspondente. O homem foi então encaminhado para a Deam, onde ficou