Construção de 5.274 metros de rede adutora de água potável representa investimento de cerca de R$ 13 milhõesGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 17/10/2022 11:51

Volta Redonda - A construção da nova rede de abastecimento de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda, ganhou mais fôlego com a pausa nas chuvas nos últimos dias. As equipes da empresa responsável pela obra já assentaram mais de 3,3 mil metros dos mais de cinco mil da nova tubulação, e conseguiram asfaltar cerca de 280 metros desse trecho da via.

Com o tempo mais firme, o trabalho avançou e as tubulações estão sendo colocadas em um trecho próximo à Avenida Graham Bell, rua onde está localizada a sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no bairro Vila Mury. Em todo o trecho que já conta com a nova tubulação também já foi feita a preparação do solo para receber o restante do recapeamento.

Além do trabalho de assentamento dos tubos e do recapeamento do asfalto, a obra segue com a medição para iniciar escavações no bairro Niterói, no trecho que também receberá parte da nova rede de abastecimento.

“Essa é uma obra complexa, que envolve ajustes no trânsito, no fornecimento de água, entre outros fatores, para que os trabalhos não afetem o dia a dia da população. Mas a obra está avançando bem e estamos planejando entrar com as escavações no bairro Niterói após as festas natalinas. A nova rede será um marco na cidade, beneficiando cerca de 130 mil habitantes nos bairros que a avenida corta”, explicou Silvino Gandos, que é gerente de controle de água e esgoto do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda).

Obra prevê rede adutora em dois trechos

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto, 4.614 metros estão sendo construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido. São cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados: R$ 10 milhões.