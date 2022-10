Objetivo é incentivar as doações, além de facilitar o acesso dos participantes da campanha 'Estudantes Sangue Bom' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/10/2022 17:15

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai disponibilizar uma van, que servirá de transporte para os doadores voluntários de sangue do Hemonúcleo do município, localizado no Hospital São João Batista (HSJB). O objetivo é incentivar a população, que apresenta dificuldades de transporte e mobilidade, de ir até o Núcleo de Hemoterapia, além de facilitar o acesso dos doadores que participam da campanha “Estudantes Sangue Bom”.

As primeiras atividades dessa parceria acontecem nesta terça-feira (18), e na quinta-feira (20). No primeiro dia a van irá pegar doadores de diversos grupos comunitários, em local e horário marcados e já divulgados previamente à população. Já no dia 20, o veículo estará por conta do Colégio Interativo, que pela terceira vez participará da campanha de doação de sangue, através de seus alunos, colaboradores e amigos da escola.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que essa é mais uma parceria do Poder Público para ampliar o atendimento à população.

“Estamos, mais uma vez, unindo as diversas práticas presentes frente às demandas sociais realizadas em Volta Redonda, garantindo, assim, aumentar as possibilidades na prestação de serviços à população em situação de risco à saúde. Nosso objetivo é ampliar, cada dia mais, as parcerias com outros setores da administração municipal. Facilitar um ato que salva vidas, como a doação de sangue, faz parte do cuidado com a nossa população”, disse a secretária.

A assessora administrativa e responsável pela captação de doadores do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Maria Oliveira Teixeira, disse que a intenção é que a captação de doadores tenha um aumento de 25%.

“A nossa estimativa é que a gente consiga esse aumento de doadores através dessa parceria, possibilitando, assim, um estoque de sangue necessário para abastecer as seis unidades de saúde da região”, explicou a assessora administrativa.

Serviço

A captação de doadores ocorre das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica, e depois do procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores com 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue); esperar dois dias, caso tenha sido vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac, e sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.