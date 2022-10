Crianças e adolescentes atendidos pelo Cati-Ca, da secretaria de Saúde, participou de passeio por pontos históricos e culturais - SMDET/Secom PMVR

Publicado 19/10/2022 11:53

Volta Redonda - No mês em que se comemora o Dia das Crianças - 12 de outubro - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) de Volta Redonda promoveu o city tour “Turistando em VR”. Um grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo Cati-Ca (Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente) - órgão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - participou nesta semana de um passeio por pontos históricos e culturais do município.

A bordo do ônibus da Guarda Municipal (GMVR) e acompanhados de um guia, as crianças e adolescentes percorreram lugares de memória e equipamentos culturais, em um passeio que trouxe um novo olhar sobre a cidade. Os jovens ganharam lanche, água, além de material informativo sobre os pontos visitados.

“Depois da atividade que realizamos no aniversário da cidade, estamos tendo uma demanda recorrente que nos enche de alegria. Profissionais da Educação e da Saúde vêm procurando a secretaria (Smdet) para proporcionar essa atividade a seu público de atendimento. Do ponto de vista da gestão pública do Turismo, entendemos que o ‘Turistando em VR’ tem um grande potencial como ferramenta educativa, e como ferramenta para aproximar mais a população dos equipamentos culturais e de lazer da cidade”, explicou a diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido.

A parada final do city tour foi na Vila Santa Cecília, onde os participantes visitaram alguns dos equipamentos culturais da região e onde tiveram a oportunidade de conhecer o projeto “Esquis, Um Nano Ser”, no qual assistiram ao filme curta metragem de mesmo nome, com duração de 25 minutos, e que mistura técnicas variadas de teatro de bonecos, animação 3D, atores e objetos.

Outro grupo previsto na programação é o de estudantes da Escola Municipal Escola Otacília Mendonça, do bairro Vila Brasília. São 87 alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental que, com as professoras Schayra Morandi e Isabel Alves, irão vivenciar na prática o conteúdo da disciplina de História aprendido no 2° e 3º trimestres.

“O turismo tem esse potencial de agregar pessoas. É da natureza da atividade. Nesta ação, nós, da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, atendemos à Saúde como nosso público, somamos com a Cultura que integrou a programação, tivemos o apoio imprescindível da Guarda Municipal, que nos cedeu o transporte, além da secretaria de Ação Comunitária (Smac) e do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), que nos cederam o serviço de bordo e água, respectivamente. Nossa secretaria está à serviço da população e é muito importante esta integração entre todos os gestores para beneficiar os moradores e visitantes”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Serviço

O curta metragem “Esquis Um Nano Ser” exibido para as crianças e adolescentes durante o “Turistando em VR” resultou em uma exposição de todo o material usado nas filmagens: bonecos, adereços, figurinos e peças dos cenários, e que está aberta à população para visitação na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.