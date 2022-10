Publicado 31/10/2022 12:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda publicou decreto que estabelece horário especial para os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2022. Durante os dias de partidas do Brasil, de segunda a sexta-feira, o expediente nas repartições públicas do município terminará, excepcionalmente, uma hora antes do início dos jogos.

Na fase de grupos da competição. O Brasil jogará nos dias 24/11 (quinta-feira), às 16h; 28/11 (segunda-feira), às 13h; e 2/12 (sexta-feira), às 16h. No dia 28 de novembro, o expediente será iniciado às 7h e será encerrado às 12h, inclusive para os servidores que trabalham na parte da tarde.

O horário especial não se aplica aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e aqueles que prestam serviços considerados emergenciais, essenciais, de manutenção urbana e os realizados por meio de escala.