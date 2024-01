1ª Feira Cultural Xica Manicongo será neste sábado (27), de 9h às 15, embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília - Arquivo/Secom PMVR

1ª Feira Cultural Xica Manicongo será neste sábado (27), de 9h às 15, embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa CecíliaArquivo/Secom PMVR

Publicado 26/01/2024 12:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), promove neste sábado (27), um evento em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado na mesma data. A 1ª Feira Cultural Xica Manicongo será realizada embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, das 9h às 15h, e contará com diversas atrações, como a Feira de Economia Criativa LGBTI+ e Afro; serviços de assistência social, políticas de direitos humanos e para a juventude; exposições artísticas e culturais; mostra fotográfica do Centro de Cidadania LGBTI do Médio Paraíba; shows com a drag queen Tara Wells, DJ Ashlley Lizi Wells, PK Lopes e MC Tria; e espaço gastronômico.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, ressaltou que o objetivo do evento é despertar a população para a importância do combate à transfobia e a LGBTIfobia.

“É fomentar o respeito à cidadania das pessoas LGBTI+, fortalecendo o movimento cultural e artístico, e incentivar acesso aos serviços públicos do município. Além disso, a feira visa proporcionar à comunidade LGBTI+ e ao movimento negro espaço de fomento para a economia criativa através da ocupação dos espaços públicos por empreendedores, incentivando o consumo e o trabalho livre de preconceitos”, disse a secretária, lembrando ainda que durante a feira também será divulgado o processo eleitoral do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa LGBTI+.

A 1ª Feira Cultural Xica Manicongo também contará com a participação das secretarias municipais de Assistência Social (Smas) e Cultura (SMC); da Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordjuvVR); do Centro de Cidadania LGBT do Médio Paraíba; da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB; do AUÊ House; além de empreendedores e outros movimentos sociais da região.