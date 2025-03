Da esquerda para a direita: Alex Clemente, Coronel Henrique, Odair Mariano e Maurício Faustino - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 26/03/2025 11:05

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) firmou uma parceria nesta semana com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense para promover a educação no trânsito na região. A união da Semop e a entidade, que representa os metalúrgicos, visa conscientizar esses trabalhadores sobre boas práticas no trânsito, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos.

A Semop vai oferecer toda a estrutura de capacitação e educação no trânsito ao sindicato. Atualmente, a Secretaria de Ordem Pública oferece curso gratuito de pilotagem de moto para condutores habilitados, ações de educação com crianças e adolescentes, além de massificar por meio de redes sociais e reportagens jornalísticas sobre a importância da adoção de atos seguros e do respeito às leis de trânsito.

“Trabalhar em conjunto com o sindicato é fundamental para ampliar o alcance das nossas ações. Essa parceria tem como principal objetivo salvar vidas e reduzir o número de acidentes. O sindicato, por meio de seu presidente Odair Mariano, se mostrou preocupado com seus trabalhadores, porque são muitos profissionais que fazem uso principalmente das motocicletas. Vamos levar dicas, por meio de palestras e materiais interativos, para garantir o bem-estar no ir e vir desses trabalhadores com segurança. A conscientização é a base para um trânsito mais seguro e harmonioso em nossa cidade”, garantiu Coronel Henrique.

Para Odair Mariano, a união de forças promete trazer resultados positivos para a comunidade, fortalecendo a cultura de respeito e segurança no trânsito.

“Essa parceria reforça nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade. A educação no trânsito é essencial para salvar vidas e construir um futuro mais responsável”, concluiu.

Participaram também da reunião o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Maurício Faustino, e o tesoureiro Alex Clemente.