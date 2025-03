A competição, este mês, aconteceu em Brasília - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/03/2025 11:08

Volta Redonda - A equipe de competição Tecnobots, da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, de Volta Redonda, foi um dos destaques do Festival Sesi de Robótica, realizado este mês em Brasília – um dos mais importantes eventos do gênero no Brasil. Integrantes do projeto RVR – Robótica Volta Redonda, os dez jovens da Tecnobots terminaram a competição na 12ª colocação geral, o melhor desempenho entre todas as escolas públicas do país.

No total, cerca de 100 instituições de ensino brasileiras participaram do torneio, a maioria delas escolas particulares. O feito foi alcançado na primeira participação da equipe no festival, após terem se classificado na etapa regional do estado do Rio. Com isso, a Tecnobots garantiu a primeira suplência nacional para competições de robótica no exterior, como Estados Unidos, África do Sul, Grécia e Austrália. Isso significa que, em caso de desistência de alguma equipe ou abertura de novas vagas, a Tecnobots será a primeira a ser convocada.

No Festival Sesi de Robótica, os estudantes de Volta Redonda apresentaram uma solução inovadora para a adsorção de óleos, utilizando barreiras feitas de cabelo. O projeto demonstrou criatividade e conhecimento técnico, fatores que contribuíram para a destacada classificação. O desempenho no torneio evidencia o potencial dos alunos da rede municipal e o sucesso do projeto RVR, que tem como objetivo despertar o interesse dos jovens por ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) por meio da robótica educacional.

“A conquista em Brasília é um marco para a escola e para a educação pública da cidade. A equipe Tecnobots demonstrou um nível de excelência impressionante, competindo com equipes de todo o país e mostrando que o investimento em educação e tecnologia pode gerar frutos extraordinários. Foi uma vitória gigante para todos nós”, afirmou o diretor da E.M. Walmir de Freitas Monteiro, Felipe Nóbrega.

Felipe destacou ainda que o resultado é fruto de parcerias estratégicas: "O projeto RVR já contava com o apoio da prefeitura, mas a colaboração com o Instituto Positivo, que forneceu recursos complementares, impulsionou ainda mais a preparação dos estudantes. Um marco crucial foi a doação do tapete oficial da temporada pelo Sesi-Volta Redonda, permitindo que a equipe Tecnobots se preparasse adequadamente para a etapa regional do FLLC (First Lego League Challenge), que desafiou os alunos a desenvolverem um projeto inovador sobre a preservação dos oceanos.”