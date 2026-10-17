Encontro na sede da Smas reuniu representantes das áreas de Saúde, Juventude e Assistência Social - Foto: Divulgação/Smas

Encontro na sede da Smas reuniu representantes das áreas de Saúde, Juventude e Assistência SocialFoto: Divulgação/Smas

Publicado 17/10/2026 14:38





Também participou do encontro a psicóloga Adriana Santiago da Silva Ferreira, conselheira estadual de Saúde, representante da Associação Brasileira Addisoniana (ABA) no segmento de doenças raras e coordenadora da Comissão de Educação Permanente para o Controle Social, que apresentou a proposta da conferência. A Prefeitura de Volta Redonda discutiu, nesta sexta-feira (16), a proposta de realização de uma Conferência Júnior de Saúde, iniciativa voltada à participação de adolescentes na construção de propostas e no debate sobre as políticas públicas de saúde. A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por iniciativa do deputado estadual reeleito Munir Neto, e contou com a participação do secretário municipal da Juventude, Munir Filho; da secretária municipal de Saúde, Márcia Cury; da subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez; além de assessores e equipes técnicas das três secretarias.Também participou do encontro a psicóloga Adriana Santiago da Silva Ferreira, conselheira estadual de Saúde, representante da Associação Brasileira Addisoniana (ABA) no segmento de doenças raras e coordenadora da Comissão de Educação Permanente para o Controle Social, que apresentou a proposta da conferência.

A iniciativa



A iniciativa prevê a realização de um encontro voltado a jovens de 14 a 17 anos, com o objetivo de ouvir suas opiniões, conhecer suas expectativas e ampliar a participação desse público nas discussões sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta também busca estimular a renovação da participação nos conselhos de saúde, aproximando as instâncias de controle social das novas gerações.



O deputado estadual Munir Neto destacou a importância da articulação entre as secretarias municipais para viabilizar a iniciativa e ampliar a participação dos jovens nas discussões sobre políticas públicas.



“Precisamos criar oportunidades para que os jovens sejam ouvidos e possam contribuir com ideias e propostas para a saúde. Essa articulação entre as secretarias é importante para construirmos, juntos, iniciativas que aproximem os adolescentes das políticas públicas e mostrem que a participação deles faz diferença”, afirmou.



A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da integração entre as políticas públicas e da aproximação com a juventude.



“A Assistência Social tem um papel importante na articulação das políticas públicas e no fortalecimento dos vínculos com a comunidade. Promover espaços de escuta para os jovens é fundamental para conhecer suas necessidades, compreender suas realidades e construir ações que dialoguem com esse público”, destacou.



A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, avaliou a proposta como uma oportunidade de fortalecer o protagonismo dos adolescentes na construção das políticas públicas.



“Essa é uma iniciativa inovadora, que traz os jovens para dentro da discussão e da participação nas políticas públicas de saúde. A conferência vai oferecer a eles um espaço para apresentar propostas voltadas às necessidades da juventude. Essa participação é muito importante, inclusive para incentivar o surgimento de novas lideranças jovens e fortalecer o protagonismo dos adolescentes na construção das políticas públicas”, afirmou.



O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, destacou a importância de utilizar uma linguagem acessível para estimular o envolvimento dos adolescentes.



“Quando falamos com os jovens, precisamos entender como eles se comunicam, quais são seus interesses e como podemos tornar esses espaços mais próximos da realidade deles. A participação precisa fazer sentido para esse público, para que os adolescentes se sintam acolhidos e tenham vontade de contribuir”, disse.



Adriana Santiago da Silva Ferreira explicou que a proposta busca ampliar a participação juvenil no controle social da saúde, permitindo que os adolescentes apresentem demandas e contribuam com sugestões que poderão avançar para outras etapas das conferências.



“A ideia é trazer a voz dos jovens para dentro das discussões sobre saúde, entender o que eles esperam e conhecer suas perspectivas sobre o SUS. Também queremos oxigenar os conselhos, com a participação de novas gerações. Para isso, precisamos falar a linguagem dos adolescentes e criar um espaço em que eles se sintam à vontade para participar e apresentar suas propostas”, explicou.



A previsão inicial é reunir entre 50 e 100 adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos. A data ainda está em definição, mas a expectativa apresentada durante a reunião é que a conferência aconteça em 27 de novembro.



As propostas da etapa participarão da discussão da Conferência Estadual de Saúde, conforme os encaminhamentos e a aprovação nas instâncias correspondentes, nacional, ampliando a participação dos jovens na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.