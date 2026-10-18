Município reúne programas e projetos que fortalecem a agricultura familiar - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Município reúne programas e projetos que fortalecem a agricultura familiarFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 18/10/2026 12:49 | Atualizado 18/10/2026 15:18

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), desenvolve uma série de programas, projetos e ações voltados à promoção do direito à alimentação adequada e saudável. As iniciativas buscam ampliar o acesso da população a alimentos de qualidade, combater o desperdício, valorizar a agricultura familiar e fortalecer o atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Entre as principais frentes de atuação está o Banco Municipal de Alimentos, responsável por receber doações, selecionar e distribuir alimentos próprios para consumo a instituições cadastradas que atendem a população. O trabalho contribui para reduzir o desperdício e ampliar o aproveitamento de alimentos que, apesar de terem perdido valor comercial, permanecem adequados para o consumo.

Vinculado a essa estrutura, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal executada pela Sesan por meio do Banco de Alimentos, promove a compra de produtos da agricultura familiar e sua destinação à rede de atendimento, aproximando os produtores rurais das pessoas que mais precisam. Os alimentos adquiridos também são utilizados no projeto Comida de Verdade, que disponibiliza cestas de frutas e legumes aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), para distribuição às famílias contempladas, especialmente aquelas com crianças de até seis anos.

A secretaria também atua na valorização da produção local por meio da Feira da Roça Saberes e Sabores e de ações de apoio à agricultura familiar. As iniciativas incentivam a geração de renda, reconhecem o trabalho dos produtores regionais e promovem a cultura, a culinária artesanal e o contato direto entre quem produz e quem consome.

Acesso à alimentação e apoio à população

O município participa de programas como o Restaurante Popular, o Café do Trabalhador e o Restaurante Itinerante, que contribuem para ampliar o acesso da população a refeições gratuitas ou a preços acessíveis.

Outra frente de atuação é o incentivo às hortas comunitárias, que estimulam o cultivo de alimentos frescos, a participação dos moradores e a valorização dos territórios. Além de favorecer o acesso a alimentos saudáveis, os espaços contribuem para o fortalecimento dos vínculos comunitários e para a conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada.

A Sesan também atua de forma integrada com outras políticas públicas, sendo o ponto focal municipal do Protocolo Brasil sem Fome, estratégia do Governo Federal que articula ações de diferentes áreas para identificar situações de insegurança alimentar e ampliar a proteção às famílias. O trabalho envolve a integração com as políticas de assistência social, saúde e educação, favorecendo a identificação das necessidades da população e o encaminhamento para os serviços disponíveis.

Educação alimentar e planejamento de novas ações

A Educação Alimentar e Nutricional complementa as iniciativas da secretaria, com orientações e atividades que incentivam hábitos alimentares saudáveis, a valorização dos alimentos in natura, o respeito à cultura alimentar e a redução do desperdício.

Paralelamente, a Sesan trabalha na modernização do Banco Municipal de Alimentos e no planejamento de novos equipamentos públicos, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a estrutura municipal de segurança alimentar e nutricional.

“Nosso objetivo é sempre fortalecer a segurança alimentar no município, promovendo o acesso à alimentação adequada, a dignidade das famílias e a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha.