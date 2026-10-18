Cadela Kitana ajudou policiais a localizar material em imóvel abandonadoFoto: Divulgação
A ação foi realizada por uma equipe da 3ª Companhia do BAC durante patrulhamento na comunidade. Com o auxílio da cadela farejadora Kitana, os agentes fizeram buscas pela região e chegaram a uma vila com várias casas, onde localizaram o material em um imóvel aparentemente abandonado, o que, segundo a polícia, é uma prática comum entre grupos criminosos para armazenar drogas longe de suspeitas.
Entre os itens apreendidos estavam pinos de cocaína, porções de maconha, pedras de cocaína, unidades de ice, além de galões e frascos de lança-perfume, incluindo a versão conhecida como “black lança”. Os policiais também encontraram material utilizado para preparar e embalar drogas para comercialização, o que indica que o local funcionava como ponto de armazenamento e fracionamento.
Ao todo, foram recolhidas centenas de unidades de entorpecentes e recipientes de lança-perfume. O volume incluiu 18 galões de cinco litros de “black lança” e 50 frascos de lança-perfume de 100 mililitros, quantidade que chamou a atenção da equipe pela dimensão do estoque encontrado no imóvel.
O material apreendido foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada e as substâncias ficaram à disposição da Justiça para perícia. Não houve registro de presos na ocorrência, e a Polícia Militar não informou se algum suspeito foi avistado durante as buscas.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar os responsáveis pelo armazenamento do material e esclarecer se o imóvel abandonado era utilizado como depósito de uma organização criminosa que atua na região. A ação integra o patrulhamento realizado pelo BAC nas comunidades de Volta Redonda, com o apoio de cães farejadores treinados para localizar entorpecentes escondidos em imóveis, terrenos e áreas de mata.
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