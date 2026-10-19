O evento reunirá representantes do judiciário, da segurança pública, da assistência social e do terceiro setor - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento reunirá representantes do judiciário, da segurança pública, da assistência social e do terceiro setorFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 19/10/2026 16:32

Fortalecer a rede de proteção e ampliar o acesso à informação são os principais objetivos do encontro sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, que será realizado nesta quarta-feira (21), às 18h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, em Volta Redonda . Promovido pelo Instituto Dagaz, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), o evento reunirá representantes do judiciário, da segurança pública, da assistência social e do terceiro setor.

A programação vai abordar prevenção, acolhimento, acesso à Justiça, garantia de direitos e os caminhos para ajudar mulheres a romper o ciclo de violência. A entrada será mediante a doação de um litro de leite e o encontro é aberto à comunidade, estudantes e profissionais interessados no tema.

A importância da iniciativa é reforçada pelos dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Volta Redonda. Entre janeiro e setembro de 2026, 39 mulheres vítimas de violência receberam acompanhamento especializado — 16 a mais do que no mesmo período de 2025, quando foram registrados 23 atendimentos.

Os números se referem exclusivamente às mulheres acompanhadas pelo Creas e não representam a totalidade das vítimas de violência em Volta Redonda. Outras mulheres são atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e podem não ser encaminhadas ao Creas, conforme a avaliação de cada caso.

O encontro pretende ampliar a discussão sobre a importância de uma rede de proteção articulada, capaz de acolher mulheres em situação de violência, orientar sobre seus direitos e oferecer caminhos para a superação das agressões. Dependência financeira, fragilidade dos vínculos familiares, responsabilidades com os filhos e dificuldades de acesso a serviços e oportunidades podem tornar mais difícil o rompimento desse ciclo.

Judiciário e segurança pública no enfrentamento à violência

A juíza Luciana Fiala, especialista em Direito Penal e Gênero e mestre em Direitos Humanos e Saúde, abordará o tema “A importância da rede de apoio no combate à violência contra a mulher”. A proposta é discutir como a atuação integrada entre serviços públicos, família, comunidade e organizações da sociedade civil pode contribuir para que as vítimas reconheçam as situações de violência e encontrem apoio para buscar proteção.

“Falar sobre a importância da rede de apoio no combate à violência contra a mulher é fundamental, porque ninguém enfrenta uma situação de violência sozinha. Precisamos levar essa discussão para o maior número possível de pessoas, para que mais mulheres saibam onde e como buscar ajuda. Iniciativas como essa são importantes por trazerem o tema para perto da sociedade e contribuírem para que a informação chegue a quem precisa”, destaca a magistrada.

A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, Juliana Montes, falará sobre a importância e os desafios da implementação da Lei Maria da Penha. A discussão abordará a aplicação dos mecanismos legais de proteção e a necessidade de garantir que as mulheres tenham acesso à informação e saibam como procurar ajuda.

“Trazer eventos como esse para nossa cidade nos fortalece na atuação contra a violência. A informação sobre os direitos é um instrumento poderoso de combate à violência contra mulheres e meninas, pois educação e informação libertam. Muitas mulheres ainda vivenciam violências sem se dar conta disso, por não conhecerem seus direitos ou não saberem como denunciar”, ressalta a delegada.

Assistência Social e autonomia das mulheres

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, participará do debate ao lado da presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes. A contribuição da Smas destacará o papel da Assistência Social no acolhimento, no acompanhamento especializado e na articulação com os demais integrantes da rede de proteção.

“Uma mulher em situação de violência precisa saber que não está sozinha e, principalmente, precisa encontrar uma rede preparada para recebê-la, orientá-la e ajudá-la a romper esse ciclo. A Assistência Social tem um papel fundamental nesse processo, mas esse enfrentamento precisa ser construído de forma integrada com as políticas de direitos da mulher, saúde, segurança pública, Justiça e com toda a sociedade. Quanto mais fortalecida e articulada estiver essa rede, maiores serão as possibilidades de protegermos vidas e contribuirmos para que essas mulheres reconstruam suas trajetórias com autonomia, segurança e dignidade”, afirma Larissa.

O acompanhamento realizado pela Assistência Social considera não apenas a situação de violência, mas também as vulnerabilidades sociais que podem dificultar a busca por proteção e a reconstrução da autonomia. Nesse contexto, o trabalho em rede é fundamental para aproximar as mulheres dos serviços públicos e das possibilidades de apoio disponíveis no município.

Para a presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, promover espaços de diálogo e formação contribui para ampliar o conhecimento da população sobre os direitos das mulheres e as formas de enfrentamento à violência.

“A formação de uma sociedade mais crítica, consciente e atuante é um dos maiores propósitos da nossa ONG, que atua há 17 anos por uma sociedade mais justa e igualitária. Um evento como esse é de grande relevância para toda a comunidade, trazendo mais conhecimento e informação para que nossas mulheres tenham maior poder de enfrentamento aos diversos tipos de violência”, afirma Marinez.

Educação e formação de novos profissionais

O Instituto Dagaz, a Smas e a Fevre também mobilizam instituições de ensino da região para a participação de estudantes e professores, especialmente dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social. A iniciativa busca aproximar a formação acadêmica da realidade dos profissionais que atuam na rede de proteção e estimular uma compreensão interdisciplinar da violência contra a mulher.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, destaca a importância da parceria entre as instituições e da utilização do espaço educacional para promover discussões de interesse público. “Esse evento vem se somar a uma série de iniciativas que a Fevre tem desenvolvido para melhorar as condições de vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, é motivo de grande satisfação ver nosso teatro sediando uma iniciativa que reúne o Dagaz e a Smas”, ressalta.