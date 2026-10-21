Equipe visitou as instalações do Zoológico de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Zoo-VR

Equipe visitou as instalações do Zoológico de Volta RedondaFoto: Divulgação/Zoo-VR

Publicado 21/10/2026 13:35

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) está se preparando para ampliar sua atuação na conservação da biodiversidade. Nesta semana, a unidade recebeu uma equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN), vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para discutir possibilidades de participação em programas voltados à proteção de espécies ameaçadas.

A agenda começou na segunda-feira (19), quando os representantes do RAN visitaram o zoológico para conhecer a estrutura e avaliar oportunidades de parceria em projetos de conservação de répteis e anfíbios. Já nesta terça-feira (20), a programação incluiu uma visita ao BioParque do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer iniciativas de conservação já desenvolvidas no local.

A proposta é preparar o Zoo-VR para integrar programas de conservação, com capacitação dos profissionais e planejamento de estratégias para a reprodução e a manutenção de populações de espécies ameaçadas sob cuidados humanos. Essas ações poderão contribuir para futuras iniciativas de reintrodução na natureza, quando houver indicação técnica e científica.

A aproximação com o ICMBio ocorre durante o período de reforma e reestruturação do zoológico, considerado uma oportunidade para planejar novas atividades e ampliar a contribuição da unidade para a preservação de espécies da fauna brasileira.

Parceria busca fortalecer ações de conservação

Carlos Abrahão, analista ambiental do ICMBio e coordenador do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Herpetofauna do Sudeste (PAN Herpetofauna do Sudeste), explicou que os planos de ação nacionais são instrumentos de política pública do Governo Federal que reúnem instituições e especialistas para desenvolver estratégias de proteção das espécies ameaçadas.

Segundo ele, a busca por parceiros é importante para ampliar as possibilidades de atuação na conservação fora dos ambientes naturais, aproximando instituições das iniciativas previstas nos planos.

“Os planos de ação nacionais são uma política pública do Governo Federal para a conservação das espécies. Estamos buscando parcerias com instituições que possam trabalhar na conservação fora do ambiente natural e aproximando esses parceiros das ações previstas nos planos”, explicou Abrahão.

De acordo com o analista ambiental, o momento vivido pelo Zoo-VR, com as obras de reforma e reestruturação, oferece uma oportunidade para planejar a participação do parque em futuras iniciativas relacionadas à conservação de répteis e anfíbios.

A intenção é que a parceria permita avaliar as condições necessárias para desenvolver atividades voltadas à manutenção de espécies ameaçadas sob cuidados humanos, seguindo critérios técnicos e científicos.

Zoo-VR pretende ampliar atuação na preservação da fauna

O diretor do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, destacou que a participação em programas de conservação poderá ampliar o papel da unidade, somando novas atividades às ações de educação ambiental, lazer e cuidado com os animais já recebidos pelo zoológico.

“Além da educação ambiental, do lazer e dos cuidados com os animais que recebemos, vamos poder participar desses programas de conservação e contribuir para possíveis ações de reintrodução na natureza de espécies ameaçadas”, afirmou.

A proposta é que os profissionais do Zoo-VR recebam capacitação para, futuramente, desenvolver um programa próprio de conservação de répteis e anfíbios. A iniciativa deverá considerar as necessidades específicas das espécies envolvidas, as ameaças enfrentadas por suas populações e a viabilidade de ações realizadas sob cuidados humanos.

O planejamento também deverá avaliar as condições necessárias para que eventuais ações de reintrodução na natureza sejam realizadas quando tecnicamente indicadas. A definição das estratégias dependerá de critérios científicos e das necessidades de conservação de cada espécie.

Reforma abre oportunidade para novos projetos

A aproximação com o RAN e o ICMBio representa uma etapa de planejamento para o futuro do Zoo-VR. Durante as visitas, a equipe técnica teve a oportunidade de conhecer a unidade municipal e discutir caminhos para sua possível participação em programas de conservação.

A capacitação dos profissionais e a elaboração de estratégias específicas estão entre os passos previstos para viabilizar essa atuação. A intenção é preparar o zoológico para contribuir de maneira mais direta com iniciativas de preservação de espécies ameaçadas, respeitando as exigências técnicas de cada projeto.

Com a possibilidade de desenvolver um programa próprio de conservação de répteis e anfíbios, o Zoo-VR busca ampliar sua contribuição para a proteção da fauna, associando o trabalho já realizado com educação ambiental e cuidados com os animais a futuras ações de conservação da biodiversidade.