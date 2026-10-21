O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação/PRF

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 21/10/2026 18:37





Segundo a PRF, uma equipe da corporação realizava o trabalho de fiscalização na rodovia quando deu ordem de parada a um automóvel com placas do Rio de Janeiro. Ao ser questionado pelos agentes sobre o destino e o motivo da viagem, o condutor apresentou nervosismo e afirmou que seguia para Volta Redonda com o objetivo de visitar um sobrinho.



Diante do comportamento considerado suspeito e das respostas contraditórias dadas pelo motorista durante a conversa, os policiais decidiram realizar uma revista no veículo. Foi durante a vistoria que os agentes localizaram os tabletes de entorpecentes, que estavam escondidos no painel do carro, em um compartimento improvisado para dificultar a identificação da droga durante uma eventual fiscalização.



A quantidade apreendida, de cerca de 6 kg de cocaína, é considerada expressiva e indica, segundo a lógica das investigações em casos semelhantes, que a carga seria destinada à distribuição e à venda em maior escala. A PRF não informou, até a publicação desta reportagem, qual seria o destino final da droga nem se o homem agia a mando de terceiros.



Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais verificaram que o homem já tinha anotações criminais por tráfico de drogas, informação que foi levada em consideração pela autoridade policial na análise da ocorrência. O histórico reforça a suspeita de que o motorista tinha conhecimento da carga transportada no veículo. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante transportando cerca de 6 kg de cocaína na terça-feira (20), na Via Dutra (BR-116), em Volta Redonda . A abordagem ocorreu por volta das 17h, na altura do km 264 da pista no sentido São Paulo, durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).Segundo a PRF, uma equipe da corporação realizava o trabalho de fiscalização na rodovia quando deu ordem de parada a um automóvel com placas do Rio de Janeiro. Ao ser questionado pelos agentes sobre o destino e o motivo da viagem, o condutor apresentou nervosismo e afirmou que seguia para Volta Redonda com o objetivo de visitar um sobrinho.Diante do comportamento considerado suspeito e das respostas contraditórias dadas pelo motorista durante a conversa, os policiais decidiram realizar uma revista no veículo. Foi durante a vistoria que os agentes localizaram os tabletes de entorpecentes, que estavam escondidos no painel do carro, em um compartimento improvisado para dificultar a identificação da droga durante uma eventual fiscalização.A quantidade apreendida, de cerca de 6 kg de cocaína, é considerada expressiva e indica, segundo a lógica das investigações em casos semelhantes, que a carga seria destinada à distribuição e à venda em maior escala. A PRF não informou, até a publicação desta reportagem, qual seria o destino final da droga nem se o homem agia a mando de terceiros.Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais verificaram que o homem já tinha anotações criminais por tráfico de drogas, informação que foi levada em consideração pela autoridade policial na análise da ocorrência. O histórico reforça a suspeita de que o motorista tinha conhecimento da carga transportada no veículo.

Ocorrência



O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça, que deverá analisar a manutenção da prisão nas próximas etapas do processo.



A Via Dutra é uma das principais rotas de ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo e costuma ser alvo de fiscalizações constantes das forças de segurança, em razão do intenso fluxo de veículos e da possibilidade de utilização da rodovia para o transporte de entorpecentes e de outros produtos ilícitos entre os estados.



A identidade do envolvido não foi divulgada pelas autoridades. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que poderá aprofundar as investigações para esclarecer a origem da cocaína, identificar eventuais outros envolvidos no esquema e apurar se a carga tinha como destino algum ponto de venda em Volta Redonda ou em outras cidades da região. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.