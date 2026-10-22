O baile foi realizado no Clube Comercial - Foto: Cleber Silva/Smas

O baile foi realizado no Clube ComercialFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 22/10/2026 13:35

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda (Smas) realizou nessa quarta-feira (21), no Clube Comercial, no bairro Colina, a sétima edição do Baile da Melhor Idade de 2026. Com o tema Outubro Rosa, o evento reuniu idosos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), em uma tarde de música, dança, socialização e orientações sobre os cuidados em saúde.

Além de promover lazer e fortalecer os vínculos entre os participantes, a programação contou com a participação de Juliana Monteiro, responsável técnica pela Policlínica da Mulher e médica-ginecologista e obstetra. Ela conversou com os idosos sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde, em referência à campanha Outubro Rosa.

“É fundamental aproveitar esses momentos de encontro para levar informação e orientar a população sobre a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde. O Outubro Rosa reforça a necessidade de atenção à saúde da mulher e de buscar orientação profissional regularmente”, destacou Juliana Monteiro.

Duas enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estiveram presentes no evento para reforçar as orientações sobre os cuidados com a saúde e informar sobre a iniciativa de ampliar o acesso à vacinação para a população idosa.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Cristiane Alves, explicou que a Secretaria de Saúde disponibilizará doses de vacinas em todos os Cras, durante as reuniões dos grupos dos idosos do SCFV. A iniciativa busca facilitar o acesso à imunização, levando a vacinação aos espaços que os participantes já frequentam e fortalecendo a integração entre as políticas públicas de assistência social e saúde.

“Os grupos de convivência são espaços fundamentais para a socialização, a troca de experiências e a construção de vínculos. Levar a vacinação para esses encontros também facilita o acesso dos idosos aos cuidados com a saúde, aproximando as equipes e contribuindo para a prevenção”, ressaltou Cristiane Alves.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou a importância de promover ações intersetoriais. “Nosso compromisso é garantir que a população idosa tenha cada vez mais oportunidades de convivência, participação e acesso às políticas públicas. O baile é um momento de alegria e integração, e iniciativas como essa reforçam a importância de cuidar das pessoas de forma integral, valorizando a qualidade de vida e o envelhecimento saudável”, afirmou Rosane.

Depoimentos sobre a convivência

Aos 88 anos, Ruth Gonçalves, moradora do bairro Volta Grande II e integrante do grupo do SCFV Geração de Ouro, do Cras Santo Agostinho, aproveitou o baile para dançar e se divertir. Frequentadora das atividades, ela demonstrou entusiasmo ao falar da programação musical.

“Eu vim aqui para curtir, para dançar. Adoro os bailes”, contou Ruth, que também destacou sua animação quando a cantora começa a se apresentar: “Onde ela está cantando, eu estou”.

Moradora do bairro Nova Primavera, Cleusa Maria César, de 64 anos, participa do grupo do SCFV Força Total e também aproveitou a tarde de integração. Além dos bailes, ela frequenta reuniões e participa de atividades físicas, artesanato e culinária promovidas pelo grupo.

“É maravilhoso estar aqui, participando com todo mundo. Eu gosto”, afirmou Cleusa, ressaltando a importância dessas oportunidades de convivência. Ao falar sobre como seria sua rotina sem a participação no grupo, ela resumiu: “Só cuidando da casa”.

Convivência e qualidade de vida

O Baile da Melhor Idade dos grupos do SCFV dos Cras já se consolidou como uma importante atividade de lazer e integração para os idosos atendidos pela Smas. A iniciativa valoriza o envelhecimento ativo, estimula a socialização e proporciona momentos de alegria e reencontro entre participantes de diferentes bairros da cidade.

Nesta edição, a combinação de música, dança, orientações sobre saúde e informações sobre vacinação reforçou a importância de iniciativas que promovam o bem-estar, a prevenção e a qualidade de vida da população idosa de Volta Redonda.