O evento foi organizado pelo Grupo de Humanização do hospitalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

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Luan Campos
Cerca de 50 funcionárias do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro, em Volta Redonda, tiveram uma tarde diferente nessa quarta-feira, dia 21. Elas participaram de um encontro em alusão ao Outubro Rosa – campanha de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero – com troca de experiência com a enfermeira convidada, Carolina Valim, e atividades com estudantes do curso de Nutrição do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), que incluíram a bioimpedância – exame que mede a composição corporal. O evento, que incluiu sorteio de brindes, fruto de doação dos próprios funcionários da unidade, foi organizado pelo Grupo de Humanização do hospital.
De acordo com a secretária municipal de Saúde de Volta Redonda e diretora-geral do hospital, Márcia Cury, a implantação do Grupo de Humanização do hospital, em agosto deste ano, veio para ampliar o olhar para o profissional de saúde que atua na unidade.
“Com representantes de todos os setores do Hospital Munir Rafful, o grupo promove atividades regulares para acolher os funcionários e, principalmente, incentivar o cuidado de quem cuida. A ação do Grupo de Humanização vai ao encontro da NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1), que estabelece as diretrizes gerais de Segurança e Saúde no Trabalho. Trabalhamos para identificar, avaliar e controlar não apenas os riscos físicos, químicos e biológicos tradicionais, mas também fatores emocionais”, falou Márcia Cury, ressaltando que essa ação de cuidado com os profissionais reverte em melhoria no atendimento à população.
A enfermeira Gilda Francisca de Souza Silva, que faz parte do Grupo de Humanização do HMMR, contou que desde a implantação os representantes de cada setor do hospital levam à discussão suas necessidades e dão ideias de atividades.
“Antes do Outubro Rosa, já fizemos o Setembro Amarelo, que chamou a atenção para a Saúde Mental. Hoje, quisemos sair do lugar comum e, ao invés de uma palestra com profissional da área, trouxemos um relato pessoal para mostrar aos nossos colaboradores a importância do autocuidado.”
Experiência como alerta para o autocuidado
A enfermeira Carolina Valim, que atua no Hospital da Unimed e no Hospital Regional Zilda Arns, de 37 anos, contou que descobriu um câncer de mama ao fazer o autoexame aos 36 anos, ainda fora da faixa etária indicada para mamografias periódicas.
“Contando minha experiência, espero ter alertado todas vocês a tirarem um tempo na rotina corrida do dia a dia para cuidar de si. Prestarem atenção no seu corpo e manterem os exames de rotina em dia. Ainda tenho um período longo de tratamento, mas a pior parte já passou. E isso só foi possível pelo diagnóstico precoce e o breve início do cuidado”, afirmou Carolina.
Cláudia Maria Braga, que é técnica de enfermagem no hospital prestou atenção na história da colega e reforçou a importância de se cuidar. “Desde a implantação do Grupo de Humanização aqui no hospital, ajudo no que for preciso. Faço questão de colocar as decorações temáticas do mês para que todos se atentem e se cuidem, inclusive eu mesma.”
Mônica de Souza Matos Oliveira, que atua no setor de Controle de Infecção Hospitalar (CIH), contou a experiência com o marido, que também descobriu o câncer em exame de rotina e logo no início. “Não podemos deixar a saúde de lado, mesmo com a rotina corrida”, afirmou.
Além da enfermeira Gilda, também mediaram o bate-papo com as funcionárias a psicóloga da unidade, Joice Dias; o enfermeiro Bruno Reis, do Núcleo de Educação Permanente (NEP); e a coordenadora do setor de Qualidade do hospital, a médica Ângela Arbach. A coordenadora do serviço de Nutrição do hospital, Letícia Carelo Leite Franco, foi a responsável pelas atividades com apoio dos universitários do UBM; e ainda estavam na organização do evento Flávia Silva Lopes, analista de Recursos Humanos, e Karla Pereira, secretária da Gerência de Enfermagem.