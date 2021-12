O projeto Heroísmo dos Reis mostra as semelhanças histórico-culturais entre a Angra do Brasil e a Angra de Portugal - Foto: Divulgação

Publicado 07/12/2021 19:23 | Atualizado 07/12/2021 19:28

Costa Verde - Nascido de pesquisas pessoais do produtor cultural de Angra dos Reis, Fábio Bitencourt Campos, o livro “Heroísmo dos Reis - Diálogo Cultural entre Cidades Irmãs” é a primeira etapa do projeto Heroísmo dos Reis, que pretende estabelecer uma atuação compartilhada entre as cidades de Angra dos Reis, no Brasil, e Angra do Heroísmo, nos Açores, em Portugal. O projeto pretende criar as bases para promover o processo de Irmanamento através do alinhamento histórico cultural e possibilitar a atuação e cooperação nas atividades da cultura e do turismo.



Além dos nomes semelhantes, diversos elementos comparativos entre as cidades podem ser observados, começando pela língua portuguesa. Outro elemento de similaridade é que as duas cidades se consolidaram no mesmo período histórico, através das grandes navegações portuguesas.



O processo de colonização foi alicerçado pela cultura da pesca, da subsistência de provimentos e de abrigo para embarcações. As cidades também se assemelham muito na constituição de seus traçados urbanos, na edificação de várias igrejas católicas e de fortificações para a defesa de seu território.



- Ainda no campo das similaridades, a produção de cultura, seja ela artística ou não, se dá baseada nesses fatores de particular contexto histórico, com fortes influências na culinária típica, no artesanato, nos festejos tradicionais e nas comemorações de ambas as localidades -, disse o produtor cultural, Fábio Bitencourt Campos.



A partir das premissas que unem simbolicamente as duas Angras é que se consolida o projeto entre as cidades para construir as bases necessárias para que os povos Angrenses possam ser reconhecer em sua essência, mas únicos em sua grandiosidade e nas possibilidades ações conjuntas.



O Lançamento do livro “Heroísmo dos Reis - Diálogo Cultural entre Cidades Irmãs” acontece na próxima quinta-feira (9) às 19h, no Centro Cultural Theóphilo Massad, em Angra dos Reis. O evento será multiplataforma, com noite de autógrafos, shows musicais ao vivo, exposição com elementos culturais e artísticos de Angra dos Reis e projeções interativas de Angra do Heroísmo.



- Nós vamos respeitar todos os protocolos determinados pelos órgãos públicos para a participação, como o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação completo -, explicou Fábio.