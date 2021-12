A reabertura da agência na Ilha Grande contou com a presença de secretários da prefeitura de Angra - Foto Wagner Gusmão

A reabertura da agência na Ilha Grande contou com a presença de secretários da prefeitura de AngraFoto Wagner Gusmão

Publicado 07/12/2021 19:50

Angra dos Reis - Moradores da Vila do Abraão, na Ilha Grande, e turistas que visitam a localidade voltaram a contar com os serviços dos Correios nesta terça-feira (7).

O local onde a agência comunitária dos Correios está funcionando foi cedido pela prefeitura da cidade enquanto a empresa fez o treinamento do funcionário que começou a atender o público hoje.

- Nosso objetivo é oferecer à população o direito de receber correspondências e encomendas em suas casas -, disse o prefeito Fernando Jordão, que assinou o convênio junto com o superintendente dos Correios do estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro.

- Para a gente estava muito complicado ter que pegar as correspondências no continente, pois a locomoção para lá tem um custo, além de ocupar o nosso dia. Estamos muito felizes com a reabertura dos Correios aqui -, comemorou Andreia da Costa Gomes, moradora da Vila do Abraão, primeira pessoa atendida pela agência comunitária.

A reabertura da agência comunitária dos Correios, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, próximo à sede da subprefeitura, foi acompanhada pelos secretários de Administração, Fernando Pimenta, e da Ilha Grande, Carlos Kazuo.