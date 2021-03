A análise compara a semana epidemiológica 10 (de 7 a 13 de março) com a 8 (de 21 a 27 de fevereiro) de 2021. RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 27/03/2021 20:28 | Atualizado 27/03/2021 20:30

As cidades de Araruama, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia estão classificadas com risco muito alto (bandeira roxa) conforme o último Mapa da Covid, divulgado nesta sexta-feira (26) pela secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Saquarema, a situação da pandemia se encontra em risco alto (vermelho), que é o panorama geral do Estado do Rio de Janeiro.

Vale salientar, segundo a SES, que municípios de pequeno porte são mais impactados nos indicadores relativos por pequenas diferenças em números absolutos, ou seja, variar de um óbito para dois em uma semana impacta em um aumento de 100%, resultando em uma alta pontuação total.

No apanhado por regiões, a Centro Sul, Litorânea e Metropolitana I estão classificadas com risco muito alto (bandeira roxa); as regiões da Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Norte e Noroeste estão com risco alto (bandeira vermelha), e a Região Serrana apresenta risco moderado (bandeira laranja).

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Na comparação do período analisado (7 a 13/3 e 21 a 27/2), o Rio de Janeiro apresentou um aumento no número de óbitos (2%) e também de casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (24%). As taxas de ocupação de leitos do estado, nesta sexta-feira (26), estão em 92% para UTI, e em 78% para enfermaria. Os resultados dos indicadores devem auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

ABERTURA DE LEITOS

A Secretaria de Estado de Saúde informa que a ação conjunta com o Ministério da Saúde possibilitará a abertura de 557 leitos, sendo 324 de UTI, até a próxima semana.

Na rede estadual, foram abertos 89 leitos de UTI e 10 de enfermaria, esta semana, nos hospitais Zilda Arns, Anchieta, João Batista Caffaro, Carlos Chagas e Adão Pereira Nunes.

Até a próxima quarta-feira (31), serão inseridos na Central de Regulação Estadual (CER) mais 104 leitos de UTI e 56 de enfermaria. São leitos privados contratados por meio de chamamento público. Até o dia 2 de abril, outros 27 leitos de UTI da rede estadual serão inseridos na CER. No total, entre esta semana e a próxima, a ampliação chegará a 366 leitos.

Quanto à rede federal, a ação conjunta com a SES já conseguiu inserir na CER 76 leitos de UTI e 136 de enfermaria. Até o dia 02.04, o Ministério da Saúde informou que outros 28 leitos de UTI e 31 de enfermaria serão destinados a pacientes com Covid-19 e inseridos na regulação unificada. Com isso, o número de leitos abertos na rede federal e regulados pelo estado será de 271, sendo 104 de UTI. A força de trabalho e a gestão desses leitos serão federais. O cronograma de abertura de mais leitos na rede federal será informado pelo Ministério da Saúde.

DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

A análise compara a semana epidemiológica 10 (de 7 a 13 de março) com a 8 (de 21 a 27 de fevereiro) de 2021. RC24h A SES recebeu do Ministério da Saúde (MS), até esta sexta-feira (26), 3.096.720 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.642.120 da CoronaVac e 454.600 mil da Oxford/AstraZeneca. Até a última segunda-feira (22), foram distribuídas 2.716.120 doses dos imunizantes, sendo 1.971.930 para primeira aplicação e 742.960 para segunda aplicação.

Neste sábado (27), uma remessa com 363.600 doses será enviada aos 92 municípios do estado.

BALANÇO DE VACINAÇÃO

Até as 9h desta sexta-feira (26), 92 municípios registraram 964.246 pessoas imunizadas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 324.590 já receberam a 2ª dose. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Vacinação Covid-19 (https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro).

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

O governador em exercício, Claudio Castro, anunciou a criação de um calendário único estadual de vacinação, que será divulgado na próxima semana. O objetivo é garantir a uniformidade na imunização em todas as regiões e a prioridade da população de maior risco.