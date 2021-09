Para continuar tendo acesso a esse valor, os moradores têm o prazo de 10 dias para adquirir o cartão de passagem da Auto Viação Salineira - Divulgação

Para continuar tendo acesso a esse valor, os moradores têm o prazo de 10 dias para adquirir o cartão de passagem da Auto Viação SalineiraDivulgação

Publicado 15/09/2021 16:46

A Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, começou a subsidiar parte do transporte público do município. Assim a passagem de ônibus que custava R$4,10 caiu para R$2,50 já a partir desta quarta-feira (15).



Para continuar tendo acesso a esse valor, os moradores têm o prazo de 10 dias para adquirir o cartão de passagem da Auto Viação Salineira em um dos pontos abaixo:



- Avenida Araruama, número 163 (Setransol), no Centro



- Rodoviária do Distrito de São Vicente, no guichê da Salineira

O atendimento será de segunda a quinta-feira, de 08h às 17h40 e, na sexta, de 08h às 16h40. É preciso levar RG, CPF e Comprovante de Residência e será obrigatório o uso de máscara de proteção e distanciamento social nesses locais.