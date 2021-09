A Casa também deverá realizar a aferição da temperatura na entrada com termômetro infravermelho de pulso - Divulgação

Publicado 20/09/2021 18:50

A Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, publicou, nessa sexta-feira (17), o decreto 145, que trata da flexibilização do comércio, com medidas de restrição para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus.Como a vacinação contra a COVID-19 está bastante avançada no município, a Prefeitura decidiu permitir o retorno parcial do funcionamento das Casas de Show, com lotação reduzida a 50% da capacidade; público sentado e distanciamento de 2 metros entre as mesas.Além disso, será obrigatória apresentação do comprovante de vacinação da primeira ou segunda dose contra a COVID-19 para entrar nesses estabelecimentos.A Casa também deverá realizar a aferição da temperatura na entrada com termômetro infravermelho de pulso.Para ler o decreto 145 na íntegra, que começa a valer a partir do dia 15 de outubro, acesse o link