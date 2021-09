Para a segurança de todos, será obrigatória apresentação do comprovante de vacinação da primeira ou segunda dose, e ainda o uso de máscara no local - Divulgação

Publicado 21/09/2021 19:00

Começa nesta quarta-feira (22), em Araruama, na Região dos Laogs, a 36ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento, que já é uma tradição no município, vai ser entre os dias 22 e 25 de setembro, a partir das 10h, no Parque de Exposição Manoel Marinho Leão, com todos os protocolos de segurança e higienização referentes à Covid-19.



A entrada é gratuita e a programação vai contar com:



Exposição de animais, como cavalos da raça Mangalarga Marchador, pôneis e mini vaquinhas, na tradicional Fazendinha, montada dentro do Parque de Exposição.

Festival do aipim, com dez barracas, nas quais os produtores vão vender pratos típicos, como carne seca na tábua com aipim e galinha caipira com aipim.

Festival Cervejeiro, com expositores são da cidade de Araruama que vão levar barris com vários tipos de cervejas artesanais para atender a todos os tipos de gostos.

Concurso Laranja Folha Murcha, com 40 produtores do município. Os jurados vão avaliar qual a fruta mais doce dessa espécie de laranja.

Projeto Araruama Verde, com a distribuição de 500 mudas de espécies nativas e da Mata Atlântica aos moradores. Cada pessoa vai poder levar uma muda para casa. Pra isso será preciso apresentar RG e CPF.

Feira de Adoção de Cães e Gatos: os bichinhos, que foram resgatados das ruas, vão estar disponíveis para adoção. O responsável precisa apresentar RG e CPF.

Marcas como Carmen Steffens, De Fato, Tatiana Andrade e Malto Maia estarão expondo seus produtos.

A Exposição promete movimentar a economia do município e levar entretenimento à população nesse momento de tantos desafios.



Para a segurança de todos, será obrigatória apresentação do comprovante de vacinação da primeira ou segunda dose, e ainda o uso de máscara no local.



Confira a programação:

