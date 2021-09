Foram encontrados 48 pinos de cocaína e um rádio transmissor. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/09/2021 15:30

A Polícia Militar apreendeu uma carga de cocaína no condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (22).



Segundo os agentes, o material foi arrecadado durante um patrulhamento. Dois homens em atitude suspeita fugiram ao perceber a aproximação da viatura, deixando para trás uma sacola com 48 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP. Ninguém foi preso.