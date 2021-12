Prefeitura diz que imóveis são construídos em uma área abaixo do nível do rio e da Lagoa, em uma localidade que não tem autorização de construção e moradia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2021 15:33

Oito casas desabaram em Araruama durante o temporal que atingiu a Região dos Lagos na madrugada desta segunda-feira (6). Os imóveis ficavam localizados no Condomínio II, no distrito de Iguabinha.



Segundo a Defesa Civil, os agentes seguem trabalhando desde desde às 2h para atender as famílias atingidas. As residências caíram devido aos ventos fortes.



Conforme a prefeitura, os imóveis são construídos em uma área abaixo do nível do rio e da Lagoa, em uma localidade que não tem autorização de construção e moradia. As famílias seguem sendo cadastradas pela Secretaria de Política Social e serão atendidas pelo município, que estuda os casos e a possibilidade de locação de casas para amparo.



A Escola Municipal André Gomes dos Santos, localizada no Novo Horizonte, está sendo utilizada como abrigo emergencial.



Também em Araruama, foram registrados alagamentos nos bairros Novo Horizonte, Havaí e Fazendinha.