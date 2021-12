Segundo organizadores da manifestação, mais de 100 professores aderiram ao movimento e foram para a sessão Legislativa do município nesta quinta-feira (2) - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 03/12/2021 15:23

A manifestação de profissionais da educação da Prefeitura de Araruama pedindo mais transparência no destino dos recursos do Fundeb reuniu muito além que “meia dúzia de servidores” na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (2). A ironia contida se explica porque na semana passada, a prefeita Lívia Belo (PP), em uma live, afirmou que poucos educadores participavam do ato.



Segundo organizadores da manifestação, cerca de 100 professores aderiram ao movimento e foram para a sessão Legislativa pela quarta vez para pedir que o município use sobras do Fundeb para fornecer um auxílio para a categoria, como fizeram outros municípios da região.



Na Câmara, por volta de 70 dos manifestantes ocuparam o plenário do Legislativo. Eles distribuíram uma carta (disponível abaixo) aos vereadores com as reivindicações dos professores na sessão com argumentos que derrubam as repostas dadas até o momento pelo município.

Audiência pública

Engajado na pauta dos servidores, o vereador Elói Ramalho (PSD) firmou um compromisso de auxiliá-los a agendar uma audiência pública na Câmara para discutir as reivindicações da categoria.



O vereador informou ao Portal O Dia que vai conversar com o presidente da Câmara, Júlio César Coutinho (PSC), ainda nesta sexta-feira (3) sobre a situação. O intuito é fazer a audiência no próprio plenário do Legislativo.

Elói Ramalho posa para foto na frente dos manifestantes na sessão da Câmara de 26 de novembro Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

‘Meia dúzia de servidores’

Live feita na semana passada Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



Nas redes sociais, a prefeita estendeu o tom de grosseria. Quando foi contestada sobre a prestação de contas que postou, por exemplo, respondeu a um internauta: “ai está um resumo, se quiser detalhado, entra no portal da transparência e faça as contas”.



O Portal O Dia pediu um posicionamento da Prefeitura de Araruama, que disse que “não teve conhecimento dessa manifestação”.



O município informou que, com relação a verba do Fundeb, o superintendente de planejamento do município, Fábio Lessa, “realizou na semana passada uma reunião presencial junto ao sindicato dos servidores, inclusive com a presença do presidente“.



“Na ocasião, foram apresentadas todas as planilhas com informações da verba do Fundeb. Mesmo com todas essas informações constarem no Portal da Transparência entendemos que algumas pessoas têm dificuldades de entendimento, principalmente de cálculos. Foi apresentada também a aprovação do Conselho Municipal do Fundeb referente à aplicação da verba“, diz a nota da Prefeitura.



O município concluiu o posicionamento reforçando que “não existe o que ser questionado, até porque todas as contas da atual gestão foram aprovadas pelo Tribunal de Contas“.



