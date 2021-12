Na "cara de pau", cliente aproveita momento de distração de uma funcionária da loja para pegar o aparelho - Letycia Rocha (RC24h)

Na "cara de pau", cliente aproveita momento de distração de uma funcionária da loja para pegar o aparelho Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/12/2021 21:03

Um homem furtou o celular de uma funcionária que trabalha no caixa de uma loja do oficial do Flamengo, em um shopping no Centro de Araruama, na Região dos Lagos. Esse crime aconteceu por volta das 17h dessa sexta-feira (10).



As imagens do circuito interno de segurança mostram a ação do homem, que se passou por cliente. Ele pediu uma camisa ao vendedor, que foi até o estoque buscá-la.



Na sequência, ele coloca uma outra camisa sobre o balcão, em cima do telefone da funcionária, furtando o aparelho em seguida.



No momento, a caixa estava limpando a área de trabalho e não se deu conta do ocorrido. Segundo a vítima, o homem tinha um sotaque meio enrolado, que indicava se tratar de um gringo.



Ainda de acordo com a vítima, o mesmo sujeito cometeu um outro furto em outro shopping da cidade.