Rua do bairro Areal, em Araruama - Reprodução redes sociais

Publicado 15/02/2022 15:12 | Atualizado 15/02/2022 15:13

Moradores do bairro Areal, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, estão usando as redes sociais para reclamar do abandono das ruas do bairro. Segundo relatos, quando chove é praticamente impossível transitar por diversas ruas, principalmente pela Rua Melindrosa a rua Pero Vaz de Caminha.



Moradores informaram que já fizeram diversas solicitações para a realizar obras de drenagem e pavimentação no local. “Parece que o bairro Areal não faz parte de Araruama, porque as ruas aqui, chuviscou alagou” – contou uma moradora.Moradores informaram que já fizeram diversas solicitações para a realizar obras de drenagem e pavimentação no local.

É um direito nosso, graças aos votos do povo de Araruama vocês são eleitos e tem salário garantido e a nossa rua asfaltada e digna não podemos ter? Aposto que a sua rua prefeita, tem asfalto pleno e bem-sucedido” – falou uma moradora em uma rede social.