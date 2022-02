Carro foi parar no Rio Mataruna, Araruama - Reprodução redes sociais

Publicado 12/02/2022 10:10

Na noite desta sexta-feira, 11, um veículo foi parar no Rio Mataruna, no Centro de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo próximo ao Banco do Brasil e caiu no Rio Mataruna.

Os bombeiros foram acionados e realizaram o resgate. Mesmo com a gravidade do acidente, o motorista teve apenas ferimentos leves.