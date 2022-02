Prefeitura Municipal de Araruama - Divulgação

Prefeitura Municipal de AraruamaDivulgação

Publicado 11/02/2022 08:29

Nesta quarta-feira, 9, a Prefeitura de Araruama lançou o Refis 2022- Programa de Recuperação Fiscal, que tem o objetivo de ajudar contribuintes (pessoa física e jurídica) que desejam renegociar suas dívidas junto ao município.

O Programa garante desconto em juros e multas em tributos como IPTU, ISSQN, taxas e multas constituídos até o dia 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município. Além disso o débito poderá ser parcelado em até 60 vezes.

Para realizar a renegociação, a pessoa interessada deverá estar com os tributos de 2022 quitados. O contribuinte tem até o dia 31 de maio para aderir ao Refis, a adesão deverá ser feita no departamento da Dívida Ativa do município, que fica na sede da Prefeitura, Rua John Kennedy, no Centro. Informações pelo e-mail: [email protected]