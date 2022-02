Cinco criminosos são detidos com drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Cinco criminosos são detidos com drogas em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2022 16:08 | Atualizado 10/02/2022 16:09

A Polícia Militar deteve, nesta quarta (9) e quinta-feira (10), cinco homens por tráfico de drogas em Araruama, na Região dos Lagos.



No Clube dos Engenheiros, quatro criminosos, identificados como J.V.G.B., D.P.S., Y.C.O.P. e M.S.S., foram capturados por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) após uma denúncia anônima.



O quarteto estava com sacolas contendo 27 buchas de maconha, 100 pedras de crack e 16 pinos de cocaína, além de um aparelho celular.



Os acusados foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia, autuados e presos por tráfico de drogas.

Já no Boa Perna, S.G.F.M., o Gordinho, foi detido com 26 pinos de cocaína, nove buchas de maconha e R$ 104 em espécie durante um patrulhamento da PM pela Travessa Luiza Machado.



Ele foi encaminhado para a 118ª DP, ouvido e liberado em seguida.