GAT apreende tonel com drogas na Fazendinha, em Araruama Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 08/02/2022 14:36

Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) apreenderam, nesta segunda-feira (7), uma farta quantidade de drogas armazenadas em um tonel, no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu a informação que no “Beco do Casal 20”, num terreno baldio, elementos estariam cavando um buraco para enterrar o tonel.

No local, os agentes avistaram dois suspeitos que fugiram deixando o material. No total, foram apreendidas 294 buchas de maconha, 188 pinos de cocaína e 161 pedras de crack.

As drogas foram apreendidas e levadas para 118DPª para apreensão.